«Уфа» — «Ахмат»: Агаларов выйдет на поле с первых минут
Стали известны составы «Уфы» и «Ахмата» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
У уфимцев с первых минут на поле появится Гамид Агаларов, который на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России с 10 голами.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Иванов, Кротов, Камилов, Саплинов.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Карапузов, Харин, Конате.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Уткин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Себаи.
Матч «Уфа» — «Ахмат» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 14.00 (мск).
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