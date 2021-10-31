В воскресенье, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись «сухими» победами: в первом круге грозненцы были сильнее 1:0, а во втором уфимцы победили 3:0.

«Уфа» после 12 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков и отстает на пять баллов от «Ахмата», идущего 10-м.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.