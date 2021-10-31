«Локомотив» — лидер нынешнего сезона Тинькофф РПЛ по числу волевых побед
«Локомотив» набрал 12 очков в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, отыгрываясь по ходу матчей, сообщает Opta.
Московская команда проиграла лишь один из семи встреч, в которых уступала в счете. В этих играх железнодорожники одержали три победы и потерпели три поражения.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.
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