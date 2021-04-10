«Уфа» — «Ахмат»: Мелкадзе не попал в заявку на матч
Стали известны составы «Уфы» и «Ахмата» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Нападающий команды из Грозного Георгий Мелкадзе не попал в заявку на встречу. В прошлых двух матчах форвард оказывался на скамейке запасных.
Матч «Уфа» — «Ахмат» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Андрич.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Никитин, Морозов, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Харин.
Запасные: Мелихов, Кармаев, Нижич, Х. Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Алмаши.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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