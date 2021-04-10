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«Уфа» — «Ахмат»: Мелкадзе не попал в заявку на матч

15:15
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Стали известны составы «Уфы» и «Ахмата» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий команды из Грозного Георгий Мелкадзе не попал в заявку на встречу. В прошлых двух матчах форвард оказывался на скамейке запасных.

Матч «Уфа» — «Ахмат» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Никитин, Морозов, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Харин.

Запасные: Мелихов, Кармаев, Нижич, Х. Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Алмаши.

Уфа — Ахмат

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