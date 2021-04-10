Прогнозы на матч РПЛ: «Спартак» не сможет обыграть «Локомотив»

Свои прогнозы на игру Тинькофф чемпионата России, которая пройдет в воскресенье, 11 апреля, дали экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.

«Локомотив» — «Спартак»

Кузнецов — 2:1. Тяжелый матч. «Локомотив» и «Спартак» претендуют на высокие места и еврокубки. Спартаковцы много забивают, но в то же время и много пропускают. «Локомотив» — более строгая команда, которая внимательней играет в обороне.

Бочаров — 1:1. Московское дерби, важнейший матч, цена которого высока для обеих команд. И «Локомотив», и «Спартак» пока что великолепно проводят концовку чемпионата. Игра может быть как бескомпромиссной, так и осторожной. Предположу, что будет ничья.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля, начало встречи — в 19.00 (мск).

(Сергей Нуждин)