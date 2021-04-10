Прогнозы на матч РПЛ: «Спартак» не сможет обыграть «Локомотив»
Свои прогнозы на игру Тинькофф чемпионата России, которая пройдет в воскресенье, 11 апреля, дали экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.
«Локомотив» — «Спартак»
Кузнецов — 2:1. Тяжелый матч. «Локомотив» и «Спартак» претендуют на высокие места и еврокубки. Спартаковцы много забивают, но в то же время и много пропускают. «Локомотив» — более строгая команда, которая внимательней играет в обороне.
Бочаров — 1:1. Московское дерби, важнейший матч, цена которого высока для обеих команд. И «Локомотив», и «Спартак» пока что великолепно проводят концовку чемпионата. Игра может быть как бескомпромиссной, так и осторожной. Предположу, что будет ничья.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля, начало встречи — в 19.00 (мск).
(Сергей Нуждин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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