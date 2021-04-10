Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» — «Тамбов»: Глушаков открыл счет в матче

15:18
Теги:

«Химки» вышли вперед в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». На 60-й минуте гол забил Денис Глушаков. Счет стал 1:0.

Химки — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...