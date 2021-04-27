Агент Мевли рассказал о переговорах с клубами РПЛ
17:40
Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал «СЭ» о сиуации клиента. Контракт игрока сборной Словении с российским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
«Продвижений в переговорах с «Сочи» по контракту нет. Другие варианты в РПЛ сейчас в стадии обсуждения. Из Европы тоже много обращаются, со всеми в диалоге. Но пока еще есть время», — сказал Новиков «СЭ».
В нынешнем сезоне Мевля принял участие в 28 матчах за «Сочи», в которых отличился 3 голами. 30-летний футболист играет в чемпионате России с 2016 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Ростов» и «Зенит».
(Сергей Федоров)
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