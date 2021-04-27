Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение ЦСКА от «Спартака» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«В этой игре были слишком высокие ставки, — сказала Смородская «СЭ». —Поэтому мы увидели закрытый футбол, команды опасались играть в полную силу, чтобы не пропустить. Обычно в таких матчах зритель получает значительно меньше, чем ожидал. Что происходит с ЦСКА? Во-первых, Олич только пришел. Еще рано что-то требовать с него, а тем более победы в супер-дерби. Во-вторых, что-то не так с физподготовкой — много травм. Это проблема врачей, физиотерапевтов. Это обязательно надо анализировать. В-третьих, в ЦСКА идет смена руководства. Изменяются все правила управления клуба. Что-то у них пошло не так. Может, двоевластие мешает».

Смородская также считает, что о работе Ивицы Олича можно будет судить только в следующем сезоне.

«После летних сборов можно будет судить. Как Олич подготовит команду, кого приобретут, какие позиции усилят — все только в следующем сезоне. Еще очень рано судить о работе Ивицы», — добавила Смородская.

ЦСКА с 46 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 50 очками занимает третье место.

(Артем Бухаев)

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