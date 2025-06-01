«Балтика» объявила о трансфере нигерийца Йенне
Нигерийский вингер Тентон Йенне стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградцев.
Контракт рассчитан на три сезона — до 5 июня 2028 года.
С 2022 года Йенне выступал за «Арарат-Армения». В сезоне-2024/25 24-летний вингер провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал пять голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро. Ранее он также выступал за словацкие «Тренчин», «Сеницу» и «Жилину».
В минувшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вернулась в РПЛ.
Источник: ФК «Балтика»
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|4
|0
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|12-11
|12
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|2
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|
9
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|2
|5
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|
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|2
|4
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|10
|
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|1
|6
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|7-10
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|5
|
16
|Факел
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|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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