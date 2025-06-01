«Балтика» объявила о трансфере нигерийца Йенне

Нигерийский вингер Тентон Йенне стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградцев.

Контракт рассчитан на три сезона — до 5 июня 2028 года.

С 2022 года Йенне выступал за «Арарат-Армения». В сезоне-2024/25 24-летний вингер провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал пять голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро. Ранее он также выступал за словацкие «Тренчин», «Сеницу» и «Жилину».

В минувшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вернулась в РПЛ.