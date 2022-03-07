Участие Юрия Жиркова в матчах с «Сочи» и «Уралом» находится под вопросом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова после повреждения в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Микротравма у Юрия есть. Посмотрим на результаты дополнительных исследований. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в следующих играх. По тренировкам тоже понимания пока нет, сегодня футболисты отдыхают», — сказал Терюшков «СЭ».

38-летний Жирков вышел в старте «Химок» на игру с «Локомотивом». Российский футболист был заменен на 34-й минуте встречи из-за повреждения.

Следующий матч «Химки» проведут дома против «Сочи». Начало встречи запланировано на 13 марта в 14.00 по московскому времени.