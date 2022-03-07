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Ринат Билялетдинов — о Жиго: «Он не просто доигрывает — в каждом матче бьется как зверь!»

Билялетдинов прокомментировал игру Жиго в матче против «Динамо»
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру Самюэля Жиго и Квинси Промеса в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо».

— Игроком матча признали Промеса. Кого бы еще вы отметили у «Спартака»?

— Мне очень нравится Жиго. Все знают, что летом он сменит клуб, но парень не просто доигрывает — в каждом матче бьется как зверь! Вот и сейчас был одним из лучших. Джикия тоже выглядел достойно, в обороне ошибок не допустил. Что касается Промеса, то он действительно провел яркий матч. Кто-то с приходом нового тренера расцветает, кто-то, наоборот, закисает. Если с Квинси сработает первый вариант, от этого выиграет не только «Спартак», но и вся наша лига.

Полностью интервью Рината Билялетдинова на сайте «СЭ»

Квинси Промес
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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