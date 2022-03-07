Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру Самюэля Жиго и Квинси Промеса в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо».

— Игроком матча признали Промеса. Кого бы еще вы отметили у «Спартака»?

— Мне очень нравится Жиго. Все знают, что летом он сменит клуб, но парень не просто доигрывает — в каждом матче бьется как зверь! Вот и сейчас был одним из лучших. Джикия тоже выглядел достойно, в обороне ошибок не допустил. Что касается Промеса, то он действительно провел яркий матч. Кто-то с приходом нового тренера расцветает, кто-то, наоборот, закисает. Если с Квинси сработает первый вариант, от этого выиграет не только «Спартак», но и вся наша лига.

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