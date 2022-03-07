Арбитр Турбин снова судит матч «Краснодара». Глава российских рефери Перейра обманул журналистов?

Сегодня Евгений Турбин будет в шестой раз в Тинькофф чемпионате России-2021/22 судить игру с участием «Краснодара». До этого он работал на следующих играх «быков»: с «Рубином» (д, 2:0), «Уфой» (д, 1:1), «Крыльями Советов» (д, 0:1), «Спартаком» (д, 2:1), «Нижним Новгородом» (д, 0:0).

Между тем в феврале этого года на сборе в Турции руководитель департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра, отвечая на вопрос о необычно частом судействе Турбиным осенних игр краснодарцев, заявил следующее: «Это ненормально. При мне такого не будет. Важнейший принцип при назначении — ротация. Я не хочу, чтобы судья и команда сталкивались между собой больше четырех-пяти раз за сезон (плюс один матч в Кубке России)».

Что же тогда заставило португальца назначить Турбина на сегодняшнюю игру «Краснодар» — «Урал»?