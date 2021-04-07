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Участие Кучаева в матчах с «Арсеналом» и «Ротором» под вопросом

15:07
Константин Кучаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Кучаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Пока врачи разбираются, непонятно по срокам восстановления. Ничего серьезного у него нет, но восстанавливается под наблюдением врачей. Участие в ближайших матчах под вопросом, все зависит от врачей и его организма», — сказал Артемов «СЭ».

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 23 официальных матчах за ЦСКА, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

ЦСКА 8 апреля сыграет в Туле с «Арсеналом» в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, а 12 апреля примет «Ротор» в 25-м туре Тинькофф РПЛ,

(Сергей Федоров)

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