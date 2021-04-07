Агент Юрий Горбенко, представляющий интересы нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, прокомментировал «СЭ» реакцию экс-форварда сборной России Романа Павлюченко на интервью сербского футболиста.

Ранее Деспотович в интервью Sport24 сказал, что традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры является бессмысленной дисциплинарной мерой. Позже Павлюченко в Instagram резко высказался о словах серба, сказав: «Если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал! Звезда».

«То видео, в котором Джордже так сказал — это был юмористический контент. Да, Джордже сказал, что ему не нравятся заезды, но он высказал свое мнение. И почему эти слова в штыки принял товарищ Павлюченко — лучше спросить у него. А по поводу слов о чемодан-вокзале, то это совсем не красит в недалеком прошлом кумира молодежи.

После этих слов он как минимум должен извиниться перед Джордже! Они ведь все футольные люди… Должна же быть солидарность. Говорить чемодан-вокзал — это некрасиво. Такие слова я недавно слышал от националистов из соседней страны. Этот лозунг никак не подходит Джордже. Он очень сильно любит и ценит великую страну Россию! Джордже Роману дорогу нигде не переходил и он ему не конкурент», — сказал Горбенко «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ Деспотович сыграл за «Рубин» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. «Рубин», набрав 40 очков в 24 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице.

(Данил Алешин)