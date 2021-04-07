«Динамо» выиграло у «Химок» в матче молодежного первенства
«Химки» дома уступили «Динамо» (0:1) в матче 20-го тура молодежного первенства. Единственный гол на 22-й минуте встречи забил форвард москвичей Дмитрий Малыгин.
Молодежные команды
20-й тур
«Химки — мол.» (Химки) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Малыгин, 22.
Судья: Плиско (Ленинградская область).
7 апреля. Химки. Стадион «Новые Химки».
В параллельных встречах «Краснодар» разгромил «Локомотив» (4:0), а ЦСКА обыграл «Сочи» (3:1).
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 4:0 (2:0)
Голы: Рейхмен, 35 (1:0). Рейхмен, 45+3 (2:0). Манелов, 71 (3:0). Андреев, 90+3 (4:0).
Судья: Чичилян (Бронницы).
7 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:3 (1:0)
Судья: Целовальников (Астрахань).
7 апреля. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 3:2 (1:1)
Судья: Крюков (Саранск).
7 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 0:1 (0:1)
Гол: Кондратюк, 25.
Удаление: Козлов (Тамбов — мол.), 21.
Судья: Матвеев (Москва).
7 апреля. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».
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