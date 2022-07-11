Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:44

У защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестов

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», у бразильского защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок.

В воскресенье он не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1). В клубе надеются, что обойдется без разрыва связок, точный диагноз станет понятен после того, как спадет отек.

26-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 официальных матчах за «быков» бразильский футболист забил один гол.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
ФК Краснодар
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Юрий Семин: «Зенит» побеждает не потому, что у него больше всех денег, а потому, что там лучше работают»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Смородская: «В России у «Зенита» нет конкурентов. Это объективная реальность»
«Ахмат» сыграл вничью с «Шинником» в заключительном товарищеском матче на летних сборах
Гришин о возвращении Чалова в «Базель»: «Если Федору понравилось в «Базеле», то нужно ехать в Швейцарию»
Экс-полузащитник «Краснодара» Намли стал игроком роттердамской «Спарты»
Агент Селюк: «Жена Карпина поднимает такой вопрос, чтобы привлечь к себе внимание»
В «Зените» опровергли информацию о подписании нового контракта с Семаком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» рассказали о будущем Адеми в клубе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости