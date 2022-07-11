У защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестов

По информации «СЭ», у бразильского защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок.

В воскресенье он не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1). В клубе надеются, что обойдется без разрыва связок, точный диагноз станет понятен после того, как спадет отек.

26-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 официальных матчах за «быков» бразильский футболист забил один гол.