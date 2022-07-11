У защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестов
По информации «СЭ», у бразильского защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок.
В воскресенье он не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1). В клубе надеются, что обойдется без разрыва связок, точный диагноз станет понятен после того, как спадет отек.
26-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 официальных матчах за «быков» бразильский футболист забил один гол.
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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