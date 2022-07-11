В «Химках» рассказали о будущем Адеми в клубе
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем нападающего Кемаля Адеми.
«Он еще не приехал в расположение клуба, ждем его в ближайшее время на медосмотр. Дальше будем принимать решение исходя из его состояния. Пока что есть желание его агента остаться у нас. Но дальше будем решать. Все будет зависеть от решения главного тренера и его функционального состояния», — сказал Терюшков «СЭ».
В январе 2022 года 26-летний швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В шести матчах второй бундеслиги Адеми отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Контракт форварда с «Химками» действует до лета 2024 года.
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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