В «Химках» рассказали о будущем Адеми в клубе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем нападающего Кемаля Адеми.

«Он еще не приехал в расположение клуба, ждем его в ближайшее время на медосмотр. Дальше будем принимать решение исходя из его состояния. Пока что есть желание его агента остаться у нас. Но дальше будем решать. Все будет зависеть от решения главного тренера и его функционального состояния», — сказал Терюшков «СЭ».

В январе 2022 года 26-летний швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В шести матчах второй бундеслиги Адеми отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт форварда с «Химками» действует до лета 2024 года.