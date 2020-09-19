Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— «Спартак» — большая команда, в ней собрана сильная группа игроков, — приводит пресс-служба казанцев слова Слуцкого. — Те же 4 нападающих — Соболев, Кокорин, Понсе и Ларссон. Неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и на других позициях. Команда хорошо укомплектована, идет в группе лидеров, высоко мотивирована после неудачного дерби. Нас ждет тяжелый поединок. У нас дисквалифицирован Ин Бом за две желтые карточки в игре против «Динамо», в общую группу вернулся Уремович, но пока не вернулся в нее Дюпин.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в воскресенье, 20 сентября, начало — в 16.30 по московскому времени.