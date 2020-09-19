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«У «Спартака» высокая мотивация после неудачного дерби». Слуцкий — о матче «Рубина» с красно-белыми

11:44
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— «Спартак» — большая команда, в ней собрана сильная группа игроков, — приводит пресс-служба казанцев слова Слуцкого. — Те же 4 нападающих — Соболев, Кокорин, Понсе и Ларссон. Неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и на других позициях. Команда хорошо укомплектована, идет в группе лидеров, высоко мотивирована после неудачного дерби. Нас ждет тяжелый поединок. У нас дисквалифицирован Ин Бом за две желтые карточки в игре против «Динамо», в общую группу вернулся Уремович, но пока не вернулся в нее Дюпин.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в воскресенье, 20 сентября, начало — в 16.30 по московскому времени.

Следующий матч

Место: 7 | Очки: 11
Рубин
В В Н В В
16:30 20/09/2020
- : -
+12 =10 -16 (38 - 44)
Место: 4 | Очки: 14
Спартак
В П В В В
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Х. Кварацхелия
6.36
Д. Макаров
6.29
О. Абильдгор
5.93
Р. Зобнин
6.43
С. Жиго
6.29
А.С. Соболев
6.21
Травмы и дисквалификации
Хван Ин Бом
Ю. Дюпин
Ф. Уремович
А. Ташаев
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Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rdvtPUpoIfM

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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