У Облякова подозрение на травму колена

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал подробности травму полузащитника Ивана Облякова.

— Что случилось с Обляковым?

— Что-то с коленом. Как говорится, мужчина сидел, смотрел телевизор, ковырял в ухе отверткой и звук пропал. В грудь что-то щелкнуло и звук пропал. Вот и у Ивана что-то щелкнуло, что мешало ему двигаться. Сейчас он сказал, что те ощущения прошли. Будем надеяться, что там ничего серьезного. Завтра МРТ все покажет.

Футболист получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).