Федотов оценил игру Мойзеса в дебютном матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре Мойзеса, который дебютировал за команду в матче четвертого тура с «Факелом» (4:1). На 33-й минуте футболист заменил полузащитника Ивана Облякова.

«Он занимался по индивидуальному графику, имея десятидневный пропуск занятий, пока были перелеты, оформления документов. Подтягивали функциональное состояние. Накануне он поучаствовал в предыгровой тренировке. В оборонительных действиях он полностью справился. Закрыл наглухо этот фланг.

Атакующие действия? Сохранял мяч, пытался вскрывать фланг. Есть нюансы: нужно почувствовать партнеров, в той или иной ситуации опускаться ниже или подниматься выше. Он справился функционально, я ему сказал, по-моему: «Ты даже не вспотел». Это его первые шаги.

И Мойзес, и Мендес находились в игровом режиме. Саша Зделар провел три матча в чемпионате Сербии. Это громадный плюс. Осталось адаптироваться к этому ритму и темпу, просто к нашей системе игры. Мы всегда говорим: «Ложка дорога к обеду». Было упущено много времени. Теперь, когда идет соревновательный период, это вынужденные вещи: люди выходят и включаются по-максимуму», — сказал Федотов.