Владимир Федотов — о матче с «Факелом»: «Встряска была необходима»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как настраивал команду на второй тайм матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

На перерыв армейцы ушли, уступая в счете — 0:1.

— Какие слова пришлось подобрать в раздевалке?

— В раздевалке ничего серьезного говорить не нужно было. Но встряска была необходима. Какими методами мы этого добиваемся, это наше внутреннее дело.

— Не ожидали такого большого количества фанатов «Факела» на стадионе?

— Мы болельщикам рады. Такая хорошая атмосфера, звуковая поддержка. Если брать честно, они нас переиграли. Наших болельщиков нет. Но хорошо включились наши трибуны и создали необходимую поддержку, чтобы этот матч выиграть.