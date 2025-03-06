Тюкавин обратился к болельщикам после перенесенной операции

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после операции на колене поблагодарил болельщиков за поддержку.

22-летний футболист получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. В четверг, 6 марта, стало известно, что Тюкавина прооперировали в одной из клиник Германии.

«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление! Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» — приводит пресс-служба «Динамо» слова форварда.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.