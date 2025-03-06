Тюкавин обратился к болельщикам после перенесенной операции
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после операции на колене поблагодарил болельщиков за поддержку.
22-летний футболист получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. В четверг, 6 марта, стало известно, что Тюкавина прооперировали в одной из клиник Германии.
«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление! Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» — приводит пресс-служба «Динамо» слова форварда.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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