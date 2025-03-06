Дркушич: «Сможет ли Энрике стать новым Халком или Малкомом? Надеюсь»
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич надеется, что вингер Луис Энрике станет для клуба новым Халком или Малкомом.
«Сможет ли Энрике стать новым Халком или Малкомом? Надеюсь, что будет так. У него были небольшие проблемы со здоровьем, но, когда он будет готов на сто процентов, с ним нам будет легче. Конечно, Энрике выделяется на тренировках — он очень качественный, сильный и быстрый игрок, обладает хорошей техникой. Думаю, скоро вы это увидите», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».
24-летний Энрике перешел в «Зенит» в январе 2025 года, подписав контракт до конца 2028-го.
Источник: РБ Спорт
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