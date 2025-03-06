Газзаев выступил против предложения Мизулиной по сокращению количества легионеров в российском футболе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной по сокращению количества легионеров в российском футболе.

«В любом клубе должна быть профессиональная конкуренция, и только благодаря ей нужно определять, кто достоин играть, не смотря на то, россиянин ты или нет. Просто если в команде есть сильный легионер и слабый россиянин на одной позиции, то почему нужно ставить заведомо менее подходящего по уровню игрока?» — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший главный тренер ЦСКА также отметил о важности конкуренции в европейских лигах.

«Можно посмотреть на европейский футбол, и мы увидим тоже самое: и в Англии, и в Италии, и в Испании, и в других лигах играет множество легионеров, а представители данных стран работают и борются, чтобы выходить в стартовом составе. Могу вспомнить пример из ЦСКА, когда на одной позиции был Жирков и сильный аргентинец Феррейра, но Юрий смог вырасти и добиться того, что он стал игроком старта, и все это лишь благодаря конкуренции. Конечно, мне бы хотелось, чтобы больше россиян играло, но это должно происходить только при успешной борьбе в конкуренции», — добавил Газзаев.

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, клубы лиги могут иметь в заявке 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут присутствовать не более 8 легионеров.

Денис Сафронов