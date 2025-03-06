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Газзаев выступил против предложения Мизулиной по сокращению количества легионеров в российском футболе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной по сокращению количества легионеров в российском футболе.

«В любом клубе должна быть профессиональная конкуренция, и только благодаря ей нужно определять, кто достоин играть, не смотря на то, россиянин ты или нет. Просто если в команде есть сильный легионер и слабый россиянин на одной позиции, то почему нужно ставить заведомо менее подходящего по уровню игрока?» — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший главный тренер ЦСКА также отметил о важности конкуренции в европейских лигах.

«Можно посмотреть на европейский футбол, и мы увидим тоже самое: и в Англии, и в Италии, и в Испании, и в других лигах играет множество легионеров, а представители данных стран работают и борются, чтобы выходить в стартовом составе. Могу вспомнить пример из ЦСКА, когда на одной позиции был Жирков и сильный аргентинец Феррейра, но Юрий смог вырасти и добиться того, что он стал игроком старта, и все это лишь благодаря конкуренции. Конечно, мне бы хотелось, чтобы больше россиян играло, но это должно происходить только при успешной борьбе в конкуренции», — добавил Газзаев.

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, клубы лиги могут иметь в заявке 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут присутствовать не более 8 легионеров.

Денис Сафронов

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РПЛ
Валерий Газзаев
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
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11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
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14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
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