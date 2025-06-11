Ибишев: «Летом «Ахмату» нужно пять-шесть трансферов, чтобы бороться за высокие места»

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев заявил, что клубы нужно подписать 5-6 игроков в летнее трансферное окно.

«Что надо сделать «Ахмату», чтобы прибавить в следующем сезоне и бороться за места вверху таблицы? На мой взгляд, нужны трансферы в первую очередь. У нас 16-го числа начинается предсезонный сбор. Посмотрим, будут ли к этому времени новички. Но думаю, команда усилится. Я думаю, где-то пять-шесть игроков нужно в усиление к тем, которые уже есть у нас», — приводят «Известия» слова Ибишева.

«Ахмат» в стыковых матчах обыграл «Урал» (1:2, 2:0) и сохранил место в РПЛ.