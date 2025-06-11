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Агент нападающего «Родины» Максименко сообщил об интересе некоторых клубов РПЛ к игроку

Константин Белов
Корреспондент

Агент нападающего «Родины» Артема Максименко Павел Банатин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего футболиста.

«На данный момент, у Артема действующий контракт с «Родиной». Футболист находится в тех условиях, которые помогают ему достигать прогресса. Он сильно прибавил за эти полгода. По нему есть запросы от некоторых клубов РПЛ. Но мы будем рады помочь «Родине» достичь самых высоких целей в следующем сезоне», — сказал Банатин «СЭ».

Максименко в этом сезоне провел за «Родину» 11 матчей, забил 6 голов и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
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 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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