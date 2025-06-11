Агент нападающего «Родины» Максименко сообщил об интересе некоторых клубов РПЛ к игроку

Агент нападающего «Родины» Артема Максименко Павел Банатин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего футболиста.

«На данный момент, у Артема действующий контракт с «Родиной». Футболист находится в тех условиях, которые помогают ему достигать прогресса. Он сильно прибавил за эти полгода. По нему есть запросы от некоторых клубов РПЛ. Но мы будем рады помочь «Родине» достичь самых высоких целей в следующем сезоне», — сказал Банатин «СЭ».

Максименко в этом сезоне провел за «Родину» 11 матчей, забил 6 голов и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.