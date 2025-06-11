«Ахмат» интересуется нападающим «Локомотива» Сулеймановым

Как стало известно «СЭ», «Ахмат» заинтересован в приобретении нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова.

Ранее появилась информация о возможном трансфере 25-летнего нападающего в «Балтику».

В прошедшем сезоне 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.