Тульский «Арсенал» победил «Оренбург» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» 19 февраля победил «Оренбург» в товарищеском матче. Туляки выиграли со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий Евгений Марков.

Отметим, что по договоренности между командами встреча проходила в закрытом режиме.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал Т» — «Оренбург» — 2:0

19 февраля.