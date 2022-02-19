Полузащитник «Ромы» Мхитарян интересен «Динамо»

Московское «Динамо» заинтересовано в трансфере армянского полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Динамо» могут предложить футболисту контракт с лета этого года. Нынешнее соглашение игрока как раз истекает 30 июня 2021 года.

«Динамо» будет не единственным претендентом на Мхитаряна — на российском рынке интерес к армянину проявляет еще один российский клуб.

По информации «СЭ», на данный момент переговоры о переходе 33-летнего армянского футболиста еще не начались.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 24 матча в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.