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Сегодня, 19:40

Сандро Шварц: «Динамо» провело неплохой матч с «Партизаном»

Евгений Петров
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото ФК «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Партизаном» (2:1).

«В первую очередь мы довольны поведением наших игроков, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».  У нас был серьезный объем работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда сегодня провела неплохой матч.

У нас было много правильного в оборонительных действиях и во владении мячом. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии.

Наши форварды сегодня работали в прессинге намного лучше, чем в предыдущих матчах. Они были активны, и благодаря их правильным действиям мы выиграли несколько хороших мячей. Это именно то, что нам нужно в матчах. Я рад, что они все правильно усвоили и действовали сегодня в нужном ключе».

В составе победителей отличились Даниил Фомин и Владислав Галкин. У «Партизана» забил Бибрас Натхо.

ФК Динамо (Москва)
ФК Партизан
Сандро Шварц
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