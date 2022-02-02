Сандро Шварц: «Динамо» провело неплохой матч с «Партизаном»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Партизаном» (2:1).

«В первую очередь мы довольны поведением наших игроков, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо». — У нас был серьезный объем работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда сегодня провела неплохой матч.

У нас было много правильного в оборонительных действиях и во владении мячом. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии.

Наши форварды сегодня работали в прессинге намного лучше, чем в предыдущих матчах. Они были активны, и благодаря их правильным действиям мы выиграли несколько хороших мячей. Это именно то, что нам нужно в матчах. Я рад, что они все правильно усвоили и действовали сегодня в нужном ключе».

В составе победителей отличились Даниил Фомин и Владислав Галкин. У «Партизана» забил Бибрас Натхо.