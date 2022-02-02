Гурам Аджоев — о Деспотовиче: «Он сильно мотивирован, хочет доказать, что является большим игроком»

Руководитель «Арсенала» из Тулы Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» заключение контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.

«Серьезно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что и он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесет пользу «Арсеналу». Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком», — сказал Аджоев «СЭ».

2 февраля «Арсенал» заключил трехлетний контракт с сербским нападающим.

Ранее его бывший клуб «Рубин» отстранил Деспотовича от тренировок с основной командой и сообщил о том, что он может тренироваться с дублем с 3 февраля на сборах молодежной команды в Турции. После этого был объявлено о расторжении контракта.