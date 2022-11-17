Три тренера «Нижнего Новгорода» вошли в штаб Галактионова в «Локомотиве»

Три тренера «Нижнего Новгорода» пополнили тренерский штаб «Локомотива», сообщает официальный сайт железнодорожников.

Теперь с командой будут работать тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин, старший тренер Олег Левин и специалист-аналитик Владимир Савченко. При этом Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Заур Хапов сохранят места в тренерском штабе клуба.

Жинкин, Левин и Савченко работали с новым главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым в «Нижнем Новгороде». 38-летний специалист возглавил железнодорожников 13 ноября.