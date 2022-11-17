Три тренера «Нижнего Новгорода» вошли в штаб Галактионова в «Локомотиве»
Три тренера «Нижнего Новгорода» пополнили тренерский штаб «Локомотива», сообщает официальный сайт железнодорожников.
Теперь с командой будут работать тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин, старший тренер Олег Левин и специалист-аналитик Владимир Савченко. При этом Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Заур Хапов сохранят места в тренерском штабе клуба.
Жинкин, Левин и Савченко работали с новым главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым в «Нижнем Новгороде». 38-летний специалист возглавил железнодорожников 13 ноября.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
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|33-21
|29
|
5
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|5
|4
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|
6
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|
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|
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|7
|4
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|25
|
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|17
|7
|4
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|25
|
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|
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|5
|5
|7
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|
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|4
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|19
|
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|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
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|Химки
|17
|3
|3
|11
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|
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|Торпедо
|17
|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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