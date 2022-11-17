Агент Педриньо назвал некомфортной ситуацию с игровым временем футболиста
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педриньо, в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем футболиста.
«Ситуация с игровым временем Педриньо? На эту тему я еще с ним не разговаривал. Но, конечно, я не чувствую себя комфортно от этого», — сказал Гарсия «СЭ».
23-летний бразильский футболист перешел в «Локомотив» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре этого года. В текущем сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
Контракт Педриньо с российской командой действует до конца июня 2026-го
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