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Агент Педриньо назвал некомфортной ситуацию с игровым временем футболиста

Артем Бухаев
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педриньо, в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем футболиста.

«Ситуация с игровым временем Педриньо? На эту тему я еще с ним не разговаривал. Но, конечно, я не чувствую себя комфортно от этого», — сказал Гарсия «СЭ».

23-летний бразильский футболист перешел в «Локомотив» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре этого года. В текущем сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Контракт Педриньо с российской командой действует до конца июня 2026-го

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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