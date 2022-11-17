Юрий Гаврилов: «Можно и стадион в честь Бескова назвать»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о том, что улицам, прилегающим к стадиону красно-белых хотят присвоить имена Бескова, Озерова и Маслаченко.

— Первый раз слышу об этом. Нравится ли мне? А что в этом плохого? Но надо спрашивать не только меня. Есть же общественное мнение. Если народу будет нравится, ради бога.

— Для Бескова не слишком мелко назвать улицу в честь него? Может, стоило дать его имя стадиону?

— Можно и стадион в честь Бескова назвать. Думаю, что его многие знают. Правда, поколения уже совсем другие. Если так сочтут нужным увековечить, то пожалуйста. Я не против, — цитирует «РБ Спорт» Гаврилова.

Константин Бесков был тренером «Спартака» с 1977 по 1988 год и два раза приводил его к званию чемпиона СССР.