Семин: «Когда Венгер говорил об Измайлове, складывалось впечатление, что знает о нем абсолютно все»
Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник Марат Измайлов в 2002 году не перешел в «Арсенал».
— Измайлов реализовал свой потенциал процентов на 50?
— Ну нет! За «Спортинг» он играл блестяще, болельщики относились к нему с огромным уважением. Но дальше не пошло. Многовато матчей пропускал. Так и в «Локомотиве» было.
— Мнительность Измайлова обросла легендами.
— Да, он очень мнительный. Наверное, ему нужен был психолог. Вот представьте: заканчивается вечерняя тренировка. Измайлов бодрый, веселый, никаких жалоб. Утром просыпается — и слышу: «Играть не могу. Нога болит». Приходилось на хитрость идти.
— Это как?
— Начинаю успокаивать: «Марат, сейчас 9.00. Ты позавтракай, сделай зарядку. А там будет видно». Ближе к обеду вызываю: «Ну как ты?» — «Все в порядке. Я готов!» Такое часто повторялось.
— Если бы не ментальные проблемы, Измайлов стал бы звездой европейского уровня?
— Думаю, да. Все это, конечно, его немножко тормозило. Может, в «Арсенале», если бы перешел туда в 2002-м, к Марату подобрали бы ключик.
— Экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов переговоры с «Арсеналом» описывал так: «В Лондон на встречу с Венгером явилась целая делегация: мы с Семиным, агенты, еще кто-то. Арсен сначала от этого прифигел, затем от цены. Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12. Он предлагал 6. Будь я поумнее, сразу бы согласился».
— Я уже не помню, о каких цифрах шла речь. Да они при мне и не обсуждались. В памяти отложились слова Венгера: «Я посмотрю чемпионат мира и приму решение». Но в Японии Марат не блеснул, как и вся сборная России.
— На этом тема с «Арсеналом» закрылась?
— Да. Хотя я видел, что Венгер реально заинтересован в Измайлове. Когда говорил о Марате, складывалось впечатление, что знает о нем абсолютно все! Чуть ли не больше нас!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0