Семин: «Когда Венгер говорил об Измайлове, складывалось впечатление, что знает о нем абсолютно все»

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник Марат Измайлов в 2002 году не перешел в «Арсенал».

— Измайлов реализовал свой потенциал процентов на 50?

— Ну нет! За «Спортинг» он играл блестяще, болельщики относились к нему с огромным уважением. Но дальше не пошло. Многовато матчей пропускал. Так и в «Локомотиве» было.

— Мнительность Измайлова обросла легендами.

— Да, он очень мнительный. Наверное, ему нужен был психолог. Вот представьте: заканчивается вечерняя тренировка. Измайлов бодрый, веселый, никаких жалоб. Утром просыпается — и слышу: «Играть не могу. Нога болит». Приходилось на хитрость идти.

— Это как?

— Начинаю успокаивать: «Марат, сейчас 9.00. Ты позавтракай, сделай зарядку. А там будет видно». Ближе к обеду вызываю: «Ну как ты?» — «Все в порядке. Я готов!» Такое часто повторялось.

— Если бы не ментальные проблемы, Измайлов стал бы звездой европейского уровня?

— Думаю, да. Все это, конечно, его немножко тормозило. Может, в «Арсенале», если бы перешел туда в 2002-м, к Марату подобрали бы ключик.

— Экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов переговоры с «Арсеналом» описывал так: «В Лондон на встречу с Венгером явилась целая делегация: мы с Семиным, агенты, еще кто-то. Арсен сначала от этого прифигел, затем от цены. Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12. Он предлагал 6. Будь я поумнее, сразу бы согласился».

— Я уже не помню, о каких цифрах шла речь. Да они при мне и не обсуждались. В памяти отложились слова Венгера: «Я посмотрю чемпионат мира и приму решение». Но в Японии Марат не блеснул, как и вся сборная России.

— На этом тема с «Арсеналом» закрылась?

— Да. Хотя я видел, что Венгер реально заинтересован в Измайлове. Когда говорил о Марате, складывалось впечатление, что знает о нем абсолютно все! Чуть ли не больше нас!

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