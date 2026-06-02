Источник: Барко хочет вернуться в Аргентину ради дочери и просит «Спартак» отпустить его в аренду

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко готов продлить контракт с красно-белыми при условии, что московский клуб согласится отпустить его в годичную аренду в «Индепендьенте», сообщает Clarin.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского клуба по трансферу 27-летнего футболиста, но переговоры продолжаются.

Как отмечает источник, полузащитник через агента направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендьенте» об аренде. Он хочет вернуться в Аргентину, чтобы быть ближе к дочери.

Барко является воспитанником «Индепендьенте». В «Спартак» он перешел из «Ривер Плейт» в 2024 году, его соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2027-го. За красно-белых полузащитник провел 73 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отметился 18 результативными передачами.

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