Тренер «Уфы» о матче со «Спартаком»: «Газизов против Федуна? Мы это даже не обсуждали»

Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов — о предстоящем матче со «Спартаком».

— Не боитесь попасть под горячую руку красно-белых после поражения от «Локомотива»?

— Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

— Некоторые журналисты, специалисты видят у предстоящего матча дополнительный подтекст: Шамиль Газизов против Леонида Федуна. Это на вас давит?

— Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.

— Будучи тренером «Велеса», вы сказали: «Мы хотим играть от себя даже с сильным соперником. Когда ты сидишь в обороне, ждешь одного момента и отбиваешься — я этот футбол не понимаю. И смотреть такой футбол тоже очень тяжело». В ближайших турах придется наступить на горло собственной песне?

— Понимаете, можно же обороняться и не у своих ворот. Если сидеть постоянно в своей штрафной, мастерство игроков «Спартака» или ЦСКА рано или поздно скажется.

Мы будем стараться играть агрессивно, максимально плотно действовать против соперников, не давать им пространства. Очень важно иметь контригру против больших команд.

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

(Виталий Айрапетов)

«Для Газизова важно набрать очки, а не насолить «Спартаку». Интервью с новым главным тренером «Уфы»