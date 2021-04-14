Алексей Стукалов: «Повторить путь Семака и Гончаренко? Все зависит от меня»

Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о своих тренерских предпочтениях.

— Кто для вас является ориентиром среди тренеров?

— Не буду оригинален. Это и Нагельсманн, и Гвардьола. С точки зрения результатов нравится работа тренера «Сассуоло» (Роберто Де Дзерби. — Прим. «СЭ»). Еще выделю наставника «Лестера» Брендана Роджерса — я за ним слежу. У этого специалиста нет звездных игроков, но он второй сезон подряд идет в зоне Лиги чемпионов.

— Получается, если брать наших специалистов, вам ближе Курбан Бердыев?

— Мой первый ориентир — это все-таки мой отец (Борис Стукалов возглавлял молодежную сборную России, «Аланию», ставропольское «Динамо», «Кайрат», «Арсенал», «Урал» и другие клубы, помогал Виктору Прокопенко в московском «Динамо». — Прим. «СЭ»). Курбан Бекиевич играет в несколько другой футбол по сравнению со мной. Просто я запомнил его совет. Когда он с «Рубином» готовился к «Барселоне», то просмотрел больше половины сезона в исполнении каталонцев. И это работает. Во время пандемии я разбирал матчи «Ливерпуля». В принципе, все игровые идеи Клоппа становятся понятными. Все складывается в единую картину.

— Из «Уфы» тренеры нередко идут на серьезное повышение. Сергей Семак работает в «Зените». Виктор Гончаренко несколько лет возглавлял ЦСКА, а теперь принял «Краснодар». Готовы повторить их путь?

— Безусловно, это все происходит благодаря Шамилю Камиловичу Газизову. Он дает молодым специалистам возможность реализоваться. И отпускает их на повышение. Это важно. В «Уфе» семейная обстановка. Такая же была у меня в «Велесе». Повторить их путь? Все зависит от меня. Время покажет.

Стукалов возглавил «Уфу» 9 апреля. До этого он с 2019 года работал в «Велесе».

(Виталий Айрапетов)

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