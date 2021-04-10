Тренер «Сочи» рассказал о состоянии Джанаева, Жоаузинью и Попова

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о состоянии игроков перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.

— Как состояние Джанаева? Была информация, что он не сможет сыграть даже на Евро.

— У меня такой информации нет. Мы еще надеемся его увидеть в этом году.

— Какова ситуация с Жоаузинью и Попова?

— По Ивелину мы надеялись, что он после зимних сборов присоединиться к общей группе. Но чуть затянулось. Надеемся, что последние 2-3 тура он успеет застать. Что касается Жоаузинью, то он активно восстанавливается. Ближе к ЦСКА он уже появится на поле.

«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.

(Данил Алешин)