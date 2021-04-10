Юсупов пока не думал о возможном вызове в сборную России
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о возможном возвращении в сборную России.
— Надеетесь ли, что за счет вашей результативности вас привлекут к национальной сборной?
— Я не думал об этом. Пока думаю о нашей игре. Весь сезон пашем, не хотим проваливать концовку. Будем стараться выполнить задачу.
В текущем сезоне 31-летний Юсупов провел 21 матч за «Сочи», в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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