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Юсупов пока не думал о возможном вызове в сборную России

12:48
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о возможном возвращении в сборную России.

— Надеетесь ли, что за счет вашей результативности вас привлекут к национальной сборной?

— Я не думал об этом. Пока думаю о нашей игре. Весь сезон пашем, не хотим проваливать концовку. Будем стараться выполнить задачу.

В текущем сезоне 31-летний Юсупов провел 21 матч за «Сочи», в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

(Данил Алешин)

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