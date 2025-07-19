Морено — о поражении «Сочи» от «Локомотива»: «За шесть минут мы совершили три грубые ошибки и пропустили три гола»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча против «Локомотива» (0:3) в 1-м туре РПЛ.

— К сожалению, в конце матча за шесть минут мы совершили грубые ошибки и пропустили три гола, поэтому результат — следствие допущенных нами ошибок.

Поэтому результат такой, какой он есть. Сейчас нам остаётся только готовиться к следующим матчам и продолжать работать, — приводит слова Морено пресс-служба сочинцев.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» дома примет «Акрон». Обе игры пройдут 26 июля.