«Спартак» — «Динамо» Мх: судья не удалил игрока гостей еще до перерыва

На 44-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх судья Василий Казарцев ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Мохаммеду Аззи, не вынес ему второе предупреждение и не удалил его.

В том моменте в центре поля махачкалинец сыграл откровенно грубо против Эсекьеля Барко, атаковал его сзади, ударил по ногам и сбил. Арбитр ограничился внушением — Аззи поблагодарил его.

Видеоассистенты тут вмешаться не могли, так речь шла о желтой карточке.

Но уже в начале второго тайма защитник снова сфолил и на 53-й минуте все-таки заработал второе предупреждение и покинул поле.