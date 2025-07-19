«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», 4 гола красно-белых не засчитали

«Спартак» на своем поле победил махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник хозяев Маркиньос. По ходу встречи судьи не засчитали 4 гола красно-белых. Главным арбитром матча работал Василий Казарцев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».