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Потанин: «Сборная России твердо могла бы рассчитывать на выход из группы на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился мнением о том, как могла бы выступить сборная России на Евро-2024.

«Думаю, мы бы могли твердо рассчитывать на выход из группы с определенными шансами побороться на последующих стадиях. Команды на Евро долго раскачиваются, демонстрируют мало красивого футбола, много брака, много сенсаций со знаком минус. Думаю, мы вправе ждать большего на решающей стадии», — приводит слова Потанина ТАСС.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/21287985
Евро-2024
Сборная России по футболу
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