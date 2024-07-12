Митрофанов: «С Замбией предлагали обсудить вариант игры. Но ответа от них не получили»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с Замбией на предмет возможного проведения товарищеского матча.

«Мы сами читаем [новости] и задаемся вопросом: Замбия участвует в Кубке африканских наций, сыграет шесть матчей — когда она собирается проводить товарищескую встречу? Со странами, у которых есть осенние окна, в том числе и с Замбией, мы предлагали обсудить вариант игры. Но ответ от Замбии на наше письмо мы не получили. Никаких переговоров не ведем. Может, они [договариваются] сами с собой? Сложно это комментировать. Мы открыты к диалогу со всеми странами — если с нами хотят сыграть, это приятно; любую возможность надо использовать, не отказываться», — сказал Митрофанов «СЭ».

4 июля посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договоренности по проведению товарищеской игры осенью 2024 года.

Позже генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что матч с Россией может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).