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Сегодня, 18:19

В РФС опровергли информацию о проведении товарищеской игры против Замбии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Замбии осенью этого года.

«Российский футбольный союз находится в контакте с рядом стран, у которых может быть возможность провести товарищеские матчи в ближайшие окна ФИФА. Таких сборных не так много, так как на континентах проходят свои турниры. На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем», — сказал Митрофанов «СЭ».

4 июля посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил о договоренности по проведению товарищеской игры осенью 2024.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.

Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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