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Сборные России и Замбии планируют провести товарищеский матч в сентябре или октябре

Виктория Кравченко
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Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов рассказала, что Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч сборных в сентябре или октябре.

Ярахмедов отметил, что Замбия также стремится к сотрудничеству с Россией в области энергетики, энергоресурсов и «ускорении отношений двух стран в области культуры».

«У нас на октябрь намечен сюда приезд наших артистов из Москвы, которые дадут здесь несколько концертов и познакомят Замбию с нашим творчеством», — цитирует посла ТАСС.

Отметим, у Замбии должно пройти шесть отборочных матчей в рамках группового этапа Кубка африканских наций с сентября по ноябрь 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21277203
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
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