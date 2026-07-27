Артига после матча «Рубин» — «Краснодар»: «Футбол закончился на 19-й минуте»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в домашнем матче 1-го тура чемпионата России.

«Нет комментариев по матчу. Единственное, что могу сказать — футбол закончился на 19-й минуте. Момент с Рожковым я оценил во время матча. Даку? Пока был на поле футбол до 19-й минуте — Даку забил гол. Все оставшееся время мы играли в меньшинстве. Вся команда боролась — я могу похвалить игроков за самоотдачу. Рожков — в роли вингера? У нас пока нет усиления и поэтому приходится искать разные варианты», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

На 18-й минуте главный арбитр Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов удалил защитника «Рубина» Илью Рожкова за удар локтем в лицо нападающего «Краснодара» Хуана Боселли.