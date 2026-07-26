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26 июля, 23:55

Игроку «Краснодара» Боселли предварительно диагностирован перелом носа со смещением

Алина Савинова

У нападающего «Краснодара» Хуана Боселли подозревают перелом носа со смещением, полученный в игре 1-го тура чемпионата России-2026/27 с «Рубином», сообщается в протоколе матча.

В воскресенье, 26 июля, «быки» на выезде обыграли казанскую команду со счетом 3:1. В первом тайме защитник «Рубина» Илья Рожков попал локтем в лицо Боселли, за что получил прямую красную карточку.

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды «Краснодар» Хуан Боселли. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды «Краснодар» Д. В. Шахаева», — отмечается в графе «Травматические случаи».

Главным арбитром матча между «Рубином» и «Краснодаром» был Артем Чистяков. Он удалил Рожкова после ВАР-вмешательства и просмотра повторов.

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Хуан Мануэль Боселли
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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