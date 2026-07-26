Игроку «Краснодара» Боселли предварительно диагностирован перелом носа со смещением

У нападающего «Краснодара» Хуана Боселли подозревают перелом носа со смещением, полученный в игре 1-го тура чемпионата России-2026/27 с «Рубином», сообщается в протоколе матча.

В воскресенье, 26 июля, «быки» на выезде обыграли казанскую команду со счетом 3:1. В первом тайме защитник «Рубина» Илья Рожков попал локтем в лицо Боселли, за что получил прямую красную карточку.

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды «Краснодар» Хуан Боселли. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды «Краснодар» Д. В. Шахаева», — отмечается в графе «Травматические случаи».

Главным арбитром матча между «Рубином» и «Краснодаром» был Артем Чистяков. Он удалил Рожкова после ВАР-вмешательства и просмотра повторов.