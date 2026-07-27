Альба после поражения «Ростова» от «Оренбурга»: «Мы не знали, как играть в большинстве»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
«Мы не знали, как играть в большинстве. Надо было спокойно атаковать, проводить больше времени с мячом... Эмоции, эмоции — их было очень много. Неправильно сыграли тактически и на стандартах», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
С 49-й минуты «Оренбург» играл в меньшинстве после удаления нападающего Максима Савельева. «Ростов» пропустил два гола в большинстве на 84-й и 90+4-й минуте.
Источник: ФК «Ростов»
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|27
|
3
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|21-12
|25
|
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|12
|7
|2
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|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
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|4
|3
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|15
|
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|
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|1
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|13
|
12
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|3
|3
|7
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|12
|
13
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|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Лидеры
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
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|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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